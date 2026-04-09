Milazzo domina il derby | Malual guida la vittoria su Messina 75-70

Nel match di Serie B Interregionale, la squadra di Milazzo ha vinto contro Messina con un punteggio di 75-70. La partita si è svolta in modo equilibrato, ma alla fine la squadra di casa è riuscita a prevalere sugli avversari. La vittoria è stata guidata da Malual, che ha contribuito significativamente al risultato finale. La gara si è conclusa con i tre punti assegnati a Milazzo.

Milazzo si è aggiudicata l’incontro di Serie B Interregionale contro Messina con un punteggio finale di 75-70. La sfida, valida per la 27ª giornata del campionato, ha prevalere gli svincolati in una gara caratterizzata da intensi duelli individuali. L’inerzia della partita è stata dettata da un inizio travolgente dei padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto con un vantaggio di otto punti, fissando il tabellino sul 28-20. Nella seconda frazione il ritmo si è stabilizzato, culminando in un pareggio parziale di 16-16. Nonostante una rimonta costante degli scolari nella parte finale del match, il divario creato inizialmente non è stato colmato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milazzo domina il derby: Malual guida la vittoria su Messina 75-70 La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70Dopo un buon avvio, i bianconeri di coach Ivanovic subiscono il ritorno e la fuga dei padroni di casa. Dole Rimini trionfa nel derby di Romagna: Alipiev guida la squadra alla vittoria su Forlì con 78-63.Domenica 15 febbraio 2026, il Flaminio di Rimini è stato teatro di un derby di Romagna infuocato, conclusosi con una netta vittoria della Dole Rimini...