A Milano nel 2025 sono stati aumentati i controlli sul territorio rispetto all’anno precedente, con una quasi duplice intensità. Tuttavia, il numero di arresti effettuati è diminuito nello stesso periodo. Questa variazione nei dati indica una modifica nelle modalità di gestione della sicurezza cittadina, con più controlli ma meno interventi di polizia in termini di arresti.

La gestione della sicurezza a Milano mostra un cambio di paradigma operativo: nel 2025 i controlli sul territorio sono quasi raddoppiati, mentre il numero di arresti è sceso rispetto all’anno precedente. I dati della Questura rivelano che le persone fermate dalle forze dell’ordine sono state 1.198.937, una cifra nettamente superiore ai 651.855 registrati nel 2024, nonostante le manette siano state strette su 4.616 individui contro i 5.011 del periodo precedente. Questo spostamento verso una sorveglianza più capillare si riflette anche nell’attività giudiziaria, con 15.956 denuncia totali e una pressione costante sulla criminalità legata alle droghe, che ha portato al sequestro di 3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, sorveglianza raddoppiata: più controlli, meno arresti

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