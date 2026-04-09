Sabato 18 aprile a Milano, l’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro ospiterà il concerto del Gaetano Liguori Trio intitolato

Sabato 18 aprile l’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano ospiterà il Concerto per la libertà – 25 aprile e dintorni del Gaetano Liguori Trio, dedicato a Dario Fo, nel centenario della nascita del grande artista. L’iniziativa è promossa da CGIL Milano, SPI Milano e dall’associazione culturale Secondo Maggio. L’appuntamento è alle ore 17.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Sul palco, accanto al pianista Gaetano Liguori – insignito nel 2013 dell’Ambrogino d’Oro per meriti artistici – si esibiranno il contrabbassista Andrea Grossi e il batterista Massimo Pintori. Il concerto celebra mezzo secolo di musica italiana e l’impegno sociale e politico di Liguori, artista da sempre attento alle ingiustizie e alle battaglie per la libertà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Milano. Jazz e libertà: Gaetano Liguori Trio dedica un concerto a Dario Fo

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Sabato 18 aprile, presso l’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano, il Gaetano Liguori Trio presenta Concerto per la libertà, un omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita. Sul palco, insieme al pianista Gaetano Liguori, il contrabbassi - facebook.com facebook