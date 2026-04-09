Il presidente del Coni ha descritto come un sogno il momento in cui ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, esprimendo grande emozione durante l’intervista. La visita ha suscitato entusiasmo, e lui stesso ha raccontato di aver vissuto quell’esperienza come un momento speciale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a cosa sia stato detto o discusso durante l’incontro.

“Per me personalmente è stato un sogno”. Con grande emozione il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato dell’incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice ha ricevuto atlete e atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Sappiamo che è uno sportivo in tutti i sensi e non si è mai stancato di dirlo in moltissime sue dichiarazioni, in moltissimi suoi saluti ed è più bello ascoltarlo da lui che dagli addetti ai lavori”, ha aggiunto Buonfiglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Buonfiglio da Papa Leone XIV: "Per me un sogno a occhi aperti"

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Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook