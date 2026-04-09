Milano Cortina Buonfiglio da Papa Leone XIV | Per me un sogno a occhi aperti

Da lapresse.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Coni ha descritto come un sogno il momento in cui ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, esprimendo grande emozione durante l’intervista. La visita ha suscitato entusiasmo, e lui stesso ha raccontato di aver vissuto quell’esperienza come un momento speciale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a cosa sia stato detto o discusso durante l’incontro.

“Per me personalmente è stato un sogno”. Con grande emozione il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato dell’incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice ha ricevuto atlete e atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Sappiamo che è uno sportivo in tutti i sensi e non si è mai stancato di dirlo in moltissime sue dichiarazioni, in moltissimi suoi saluti ed è più bello ascoltarlo da lui che dagli addetti ai lavori”, ha aggiunto Buonfiglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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