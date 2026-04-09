Milano Cortina Buonfiglio da Papa Leone XIV | Per me un sogno a occhi aperti
Il presidente del Coni ha descritto come un sogno il momento in cui ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, esprimendo grande emozione durante l’intervista. La visita ha suscitato entusiasmo, e lui stesso ha raccontato di aver vissuto quell’esperienza come un momento speciale. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a cosa sia stato detto o discusso durante l’incontro.
“Per me personalmente è stato un sogno”. Con grande emozione il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato dell’incontro con Papa Leone XIV in Vaticano. Il Pontefice ha ricevuto atlete e atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi. “Sappiamo che è uno sportivo in tutti i sensi e non si è mai stancato di dirlo in moltissime sue dichiarazioni, in moltissimi suoi saluti ed è più bello ascoltarlo da lui che dagli addetti ai lavori”, ha aggiunto Buonfiglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Milano Cortina, Sofia Goggia da Papa Leone XIV: "Immenso privilegio"Anche Sofia Goggia tra le atlete gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano giovedì mattina.
Milano Cortina, Federica Brignone da Papa Leone XIV: "Una di quelle giornate che rimangono"Federica Brignone molto emozionata dopo aver incontrato Papa Leone XIV in Vaticano insieme alle altre atlete e agli atleti di Olimpiadi e...
Temi più discussi: Riconsegnato il Tricolore di Milano Cortina 2026, Mattarella: Pagina indimenticabile di emozioni e successi; Milano Cortina: Buonfiglio a Mattarella, 'abbiamo fatto innamorare l'Italia'; Cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026; Mattarella riceve gli azzurri di Milano-Cortina, le parole dei protagonisti.
Milano Cortina, Buonfiglio da Papa Leone XIV: Per me un sogno a occhi aperti(LaPresse) Per me personalmente è stato un sogno. Con grande emozione il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato dell'incontro con ... stream24.ilsole24ore.com
Luciano Buonfiglio dal Papa con gli azzurri: I valori dello sport sono quelli della vitaIl giorno dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, guidati ... oasport.it
#PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com
Oggi in Città del Vaticano, nella Sala Clementina, ho incontrato Papa Leone XIV insieme ad atleti, tecnici e rappresentanti del movimento olimpico e paralimpico Milano Cortina 2026. Un momento di grande valore umano e simbolico, che celebra lo sport com - facebook.com facebook