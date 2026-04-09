Milano altra sconfitta in Eurolega | il Bayern passa nel finale

Nella partita di Eurolega, l'Olimpia di Milano ha subito una sconfitta nel match contro il Bayern Monaco. La squadra italiana ha provato a rimontare nel secondo tempo, ma nel finale il Bayern è riuscito a conquistare la vittoria. La decisione decisiva è arrivata con l'uscita per falli di un giocatore chiave dell'Olimpia, che ha inciso sul risultato finale.

Tutto quello che Milano non riesce a costruire in trenta minuti, lo ritrova negli ultimi dieci. Ricci e compagni tirano fuori orgoglio e carattere, recuperano 22 punti al Bayern Monaco avanti 71-45 dopo 24’41 ma devono alzare bandiera bianca quando Brooks, a 3’30 dalla fine sull'81-76 per i tedeschi, commette il quinto fallo su Lucic, con tanto di 33 ai liberi e tripla subito dopo. Si chiude con una sconfitta (84-94) l’ultima partita al Forum dell’Olimpia in Eurolega stagione 2025-26. In casa l’Ea7 non perdeva dal 5 marzo scorso, ma quello contro il Bayern, che due giorni fa aveva giustiziato anche Bologna al PalaVirtus, è anche il terzo ko di fila, dopo Valencia e Parigi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano, altra sconfitta in Eurolega: il Bayern passa nel finale Milano chiude l'Eurolega con un'altra sconfitta: il Bayern passa nel finaleTutto quello che Milano non riesce a costruire in trenta minuti, lo ritrova negli ultimi dieci. Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in EurolegaPrecipita al 17° posto in classifica la Virtus Bologna con due partite di Eurolega ancora da giocare. Temi più discussi: Basket, Milano ospita il Bayern con la testa ormai al campionato; Olimpia Milano, altro crollo: sconfitta contro il Paris in Eurolega; Milano deve vincerla due volte, Reggio Emilia sconfitta in volata; L'Olimpia Milano sconfitta anche ad Udine. Milano, altra sconfitta in Eurolega: il Bayern passa nel finaleL'Olimpia si arrende ai tedeschi nel finale dopo una bella rimonta. Decisiva l'uscita per falli di Brooks ... gazzetta.it Doppia sconfitta per Milano e Virtus. Poeta: La nostra Eurolega è finitaBologna rimonta e mostra carattere, ma poi cede al Bayern. L'EA7 subisce il rientro dal -14 di Valencia e perde nel finale ... gazzetta.it Si accende la “guerra” sulla ZTL in zona Isola, a Milano, pronta a partire lunedì 20 aprile con un pre-esercizio di 2 mesi durante i quali le telecamere saranno messe alla prova senza applicare sanzioni. I commercianti sono sul piede di guerra, pronti a dare bat - facebook.com facebook Le testimonianze degli atleti di Milano-Cortina dopo la visita al dispensario pediatrico Santa Marta, in #Vaticano. Tra loro @FedeBrignone e @FrancyLollo x.com