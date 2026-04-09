Milano al centro della Gen Z | musica AI e diritti nel nuovo festival

Dal 16 al 18 aprile, Milano sarà teatro del festival You’re Right!, un evento che si svolgerà nel quartiere di Porta Venezia. L’iniziativa, promossa da Terre des Hommes e Scomodo con il supporto del Municipio 2, si concentrerà su temi come musica, intelligenza artificiale e diritti delle giovani generazioni. La manifestazione coinvolgerà artisti, esperti e attivisti in incontri, concerti e laboratori aperti a tutti.

Dal 16 al 18 aprile, Milano ospiterà il festival You’re Right!, un evento dedicato ai diritti della generazione Z organizzato da Terre des Hommes insieme a Scomodo con il sostegno del Municipio 2. Tre giornate di interventi, laboratori e musica si terranno per dare spazio alle voci di ragazzi e ragazze su temi cruciali come l’intelligenza artificiale, la salute mentale e le nuove forme di partecipazione politica. Il programma tra formazione scolastica e riflessione sociale. L’apertura del festival avverrà giovedì 16 aprile con attività rivolte agli istituti scolastici. Il progetto Food for Fine, promosso da Terre des Hommes, guiderà workshop sulla prevenzione dei disturbi alimentari attraverso esercizi di scrittura creativa, fumetto e una sessione dedicata alla consapevolezza corporea tramite lo yoga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano al centro della Gen Z: musica, AI e diritti nel nuovo festival "Vinile Day”: al Centro Commerciale Tremestieri dischi e aree dedicate ai miti della musicaIl fascino intramontabile del microsolco sbarca al Centro Commerciale Tremestieri. Casa Sanremo 2026: Musica, legalità e futuro digitale al centro del dibattito collaterale al Festival.Sanremo si prepara ad accogliere la diciannovesima edizione di Casa Sanremo, un progetto che si consolida come punto di riferimento per la... Temi più discussi: Nba sonda l’Europa: offerte chiuse, Milano e Roma al centro della partita; Banca Generali al centro della Milano Art Week; Equal torna a Milano: al centro del dialogo il ruolo della comunicazione e dell'inclusione; OVHcloud mette l'Italia al centro della sua espansione internazionale. Milano Marathon 2026: 15.000 runner invadono il centro storicoRecord di partecipazione e forte presenza internazionale per la maratona milanese, tra sport, solidarietà e spettacolo lungo 42 chilometri ... milanosportiva.com A Milano arriva il 'tram della colazione': ecco come salire a bordo per mangiare (gratis) tra le vie del centroDa Piazza Castello parte il tour gastronomico su una vettura storica Atm: 40 minuti di viaggio tra assaggi proteici e drink vegetali (ma serve la prenotazione) ... milanotoday.it Nel cuore di Milano una nuova generazione di leader del digital commerce si incontra per ridefinire strategie, infrastrutture e modelli di controllo x.com LD Porte: produzione e installazione serramenti a Milano Ai microfoni con Dorian Luzi @ld_porte ld-porte.it #storytimeofficial #evoluzioneradio #storytime #podcast #intervista - facebook.com facebook