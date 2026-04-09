Milani e il coraggio di dire no | nuovi documenti svelano la verità

Il prossimo 15 aprile alle 15, nella Sala Settembrini di un istituto scolastico, si terrà un incontro dedicato alla figura di un protagonista della storia recente. Nuovi documenti sono stati diffusi, portando alla luce dettagli inediti su eventi e decisioni che hanno coinvolto questa persona. L’appuntamento vedrà la partecipazione di diverse persone interessate a fare luce sui fatti e sui documenti emersi.

Il mercoledì 15 aprile, alle ore 15, la Sala Settembrini del Convitto Nazionale Statale di Maddaloni diventerà il palcoscenico di un confronto profondo tra storia e coscienza civile. Il professor Sergio Tanzarella, esperto di rilievo nella disciplina della Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, presenterà il suo nuovo volume intitolato Abbasso tutte le Guerre. L’incontro, che si inserisce nel ciclo culturale del Caffè Letterario del Giordano Bruno curato dai licei Classico ed Europeo dell’istituto, analizzerà le riflessioni di Don Lorenzo Milani attraverso una lente critica e documentaria inedita. L’eredità pedagogica di Barbiana e l’analisi dello storico Tanzarella. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milani e il coraggio di dire no: nuovi documenti svelano la verità Tre documenti segreti svelano il vero busto di MichelangeloUna lettera aperta inviata dal ricercatore indipendente Valentina Salerno al critico d’arte Vittorio Sgarbi ha acceso un dibattito che promette di... Gogna mediatica e verità processuale, le fake news e la satira che ignora la verità dei documentiL’inchiesta di oggi non è solo la difesa di una testata giornalistica, ma un’analisi profonda su come il sistema dell’informazione e... Argomenti più discussi: Fiera di San Marco, ora ci siamo; I vincitori di 'Fiabe senza confini'; Impresa per la semifinale: i rossoblù la ribaltano con un poker nel recupero tra le polemiche; Violenza, dipendenze, demenza. Il progetto Chiediti se sono felice incontra il Liceo Scientifico. – Alla Biblioteca Don Lorenzo Milani ` | : “Le catilinarie” di Amélie Nothomb. Intrighi, ironia e colpi di scena: leggilo e vieni a confrontarti con il gruppo! La partecip - facebook.com facebook