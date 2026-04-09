La partita tra Milan e Udinese si disputa nella trentaduesima giornata della Serie A 20252026. I rossoneri cercano di rafforzare la loro posizione in zona Champions, mentre i friulani, senza obiettivi di classifica specifici, sperano di ottenere un risultato positivo. Le formazioni probabili sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su canali dedicati. Si prevede una sfida equilibrata e intensa, con le squadre pronte a scendere in campo.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri vogliono spingere sull’acceleratore per consolidare la zona Champions, ma i friulani, non avendo obiettivi di classifica, puntano a fare lo sgambetto. Milan vs Udinese si giocherà sabato 11 aprile 2026 alle ore 18 presso lo stadio Meazza MILAN VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta di Napoli che ha messo praticamente fine ai loro sogni scudetto. Il match contro l’Udinese è fondamentale per cercare di blindare ulteriormente la qualificazione in Champions League che, comunque, non sembra a rischio, avendo sei punti di vantaggio sul quinto posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Milan vs Udinese, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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