Milan-Udinese sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Leao e Pulisic dal 1?

Sabato 11 aprile 2026 alle ore 18:00 si gioca il match tra Milan e Udinese. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, con alcune scelte di formazione che hanno suscitato attenzione, tra cui la presenza di Leao e Pulisic dal primo minuto. Il Milan cerca di reagire alla sconfitta nello scontro diretto con il Napoli, che lo ha portato al terzo posto in classifica. Sono aperti i pronostici e le quote per questa partita.

Il Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. L’occasione è il turno casalingo contro l’Udinese a San Siro, in programma sabato pomeriggio. I rossoneri sono sicuramente in calo perché hanno perso ben 3 delle ultime 6 gare di campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Leao e Pulisic dal 1? Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto. Milan-Udinese (sabato 11 aprile 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan spera di mettersi immediatamente alle spalle il ko nello scontro diretto con il Napoli, che l’ha portato a scendere al terzo posto.