Milan-Udinese | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Il mister del Milan terrà una conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L’appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle ore 18:00 nello stadio di San Siro. La conferenza è programmata per essere un momento di confronto tra l’allenatore e i media prima del match.

Reduce dalla sconfitta esterna (0-1) contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il match della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, sabato 11 aprile alle ore 18:00, c'è infatti la sfida contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Il Milan, con il k.o. del 'Maradona' di lunedì scorso, è scivolato a 9 punti dall'Inter e ha visto complicarsi notevolmente le chance di poter lottare per lo Scudetto. Il Diavolo tiene un ottimo passo, con 63 punti dopo 31 giornate di campionato, ma ora deve necessariamente anche guardarsi le spalle, visto che è scivolato al terzo posto in classifica in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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