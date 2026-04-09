Matteo Gabbia torna ad allenarsi con il gruppo dopo un mese di assenza a causa di un'operazione di ernia inguinale. Il difensore sarà disponibile per la sfida tra Milan e Udinese. Nel frattempo, l'allenatore della squadra di casa sta valutando una possibile novità nella formazione, senza ancora annunciare ufficialmente cambiamenti. La partita si avvicina e le scelte di formazione sono al centro dell'attenzione.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milanello, i giocatori del Milan che non sono scesi in campo dall'inizio lunedì sera al 'Maradona' contro il Napoli, abbiano svolto un test amichevole contro il Milan Primavera di Giovanni Renna. Per l'occasione, oltre ai vari Santiago Giménez, Rafael Leão e Christian Pulisic, si è visto anche Matteo Gabbia. Il difensore centrale classe 1999, fermo da oltre un mese per un'operazione di ernia inguinale, si allena da giorni in gruppo ed è quindi tecnicamente a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri per Milan-Udinese di sabato 11 aprile, alle ore 18:00, a 'San Siro'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per l’Udinese pronto Gabbia. Intanto Allegri pensa ad un’importante novità

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Temi più discussi: Milan, torna di moda Zaniolo: l'Udinese lo riscatta a 10 milioni, Allegri ci pensa; Il Milan torna a lavoro e prepara il big match col Napoli: c'è Leao, ma si allena ancora a parte; De Winter e l'incubo Hojlund: dal 3 in pagella alla sfida di Pasquetta. Ma intanto Koni è rinato; Italia, Allegri: la frase che scatena dubbi sulla permanenza al Milan e apre al futuro da CT.

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Il Milan perde contro il Napoli e abbandona definitivamente il sogno Scudetto. Intanto sui social spopola un vecchio hashtag: #AllegriOut torna in tendenza. Voi che ne pensate #MilanNews24 - facebook.com facebook

Allegri, intanto, è inevitabilmente entrato nel gruppetto di nomi per il dopo-Gattuso sulla panchina dell'Italia. Le voci lo divertono, non ci fa caso e va avanti scherzandoci su. C'è un campionato da finire bene @Gazzetta_it x.com