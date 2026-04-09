Il club rossonero ha avviato la ricerca di un nuovo attaccante che possa rappresentare il futuro della squadra. La decisione arriva a fine stagione, quando si è deciso di riconsiderare le strategie offensive. La rosa attuale sta valutando diverse opzioni, tra trasferimenti e giovani promettenti, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco per le prossime competizioni. La scelta del nuovo centravanti sarà annunciata nelle prossime settimane.

Il casting per il centravanti del futuro è ufficialmente aperto in casa AC Milan. Dopo una stagione 20252026 in cui l’attacco rossonero ha mostrato evidenti limiti di realizzazione – nonostante i vari interpreti utilizzati da Massimiliano Allegri – la dirigenza ha messo il rinforzo in attacco tra le priorità assolute del mercato estivo. Secondo quanto riportato oggi da Calciomercato.com, il Milan ha avviato i primi contatti concreti con Pini Zahavi, l’agente di Robert Lewandowski. Il polacco, in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2026, rappresenta il sogno della società rossonera: un profilo di altissimo livello, ancora capace di garantire gol e leadership nonostante i 37 anni (ne compirà 38 ad agosto). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: il centravanti del futuro

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