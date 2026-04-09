Al centro delle ultime notizie ci sono tre giocatori, tutti arrivati a parametro zero, e un tecnico che li ha portati in squadra. La strategia del club sembra puntare su rinnovi e acquisizioni senza costi di cartellino, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e programmare le stagioni future. La presenza di giovani promesse e di esperti nel settore dei trasferimenti si combina in un progetto che mira a ottenere risultati senza investimenti immediati sui cartellini.

Il Milan continua con la sua stagione: dopo la sconfitta di misura contro il Napoli i rossoneri dovranno pensare a conservare un posto nelle prime quattro del campionato di Serie A. Qualificarsi alla prossima edizione della Champions League è un passaggio fondamentale per fare crescere la squadra nel prossimo futuro. Solo giocando la massima competizione europea per prestigio e anche parlando di ritorni economici, il Milan potrà permettersi una campagna di calciomercato di un certo tipo e tentare di chiudere colpo importanti. Abbiamo visto nell'ultimo turno di Champions League due squadre giocare a un livello celestiale di calcio: stiamo parlato di Bayern Monaco e PSG. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, giovani più big a zero: questa è l’unica formula per vincere e crescere

"Vincere è l'unica cosa che conta": perché questa Juve è quanto di più lontano dal suo motto storicoLe ultime otto partite di campionato rappresentano per la Juve un momento fondamentale e per certi versi drammatico.

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NELLA TESTA DEL PILOTA, NEL CUORE DELL'UOMO! CHARLES LECLERC passa dal BSMT!

Temi più discussi: Conte fece sognare con un'Italia più scarsa di questa. Fabregas, oltre il bello ci sono le aspettative; Allegri risponde sull'Italia: Io prossimo ct? La vita è imprevedibile…; Il Milan dei giovani non si ferma: dopo Kostic e il sogno Alajbegovic, Tare accelera per un altro talento under; Formazioni ufficiali Napoli-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Lukaku, Leao, Rabiot, Pulisic, Nkunku, Gimenez, De Bruyne, Anguissa e Loftus-Cheek.

Milan, pressing su un talento classe 2007: è seguito anche da diverse big italiane!I rossoneri puntano gli occhi su uno dei talenti migliori in Europa: osservato speciale in nazionale, ma c'è tanta concorrenza. Le ultime ... spaziomilan.it

Milan, da Torriani a Bouyer: la gestione dei 5 giovani portieri tra Prima squadra, Milan Futuro e PrimaveraMilan, il futuro è adesso. Il club rossonero vuole mantenere la tradizionale scuola di ottimi portieri venuti fuori dal settore giovanile: Gianluigi Donnarumma è stato solo l'ultimo grande esempio ... calciomercato.com

#Calciomercato, con #Kostic e #Camarda il #Milan ha il futuro assicurato: lo scenario per l’anno prossimo #SempreMilan #ACMilan x.com

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