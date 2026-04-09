milan ci hai visto lungo con mateta con la fiorentina solo la quarta partita giocata da gennaio

Il Milan ha deciso di puntare su un attaccante per la quarta volta da gennaio, scegliendo Mateta. La scelta è arrivata dopo un periodo segnato da discussioni sul suo eventuale arrivo, che alla fine si è concretizzata con l'acquisto. La partita contro la Fiorentina è stata la prima in cui il giocatore ha esordito in campo con la nuova maglia. La società ha comunicato ufficialmente il trasferimento, senza ulteriori dettagli.

Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Crystal Palace-Fiorentina e negli undici degli inglesi figura un nome che i tifosi del Milan ricordano bene. Parliamo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che è stato ad un passo dal vestire la maglia del Diavolo. Per chi non ricordasse, durante l'ultimo calciomercato invernale la dirigenza rossonera aveva messo nel mirino l'attaccante per completare il reparto di Allegri. Dopo una lunga trattativa, sembrava essere tutto pronto per il suo arrivo ma all'ultimo l'affare saltò. Il Milan decise di far sottoporre Mateta ad alcune visite mediche aggiuntive per monitorare lo stato del suo ginocchio destro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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