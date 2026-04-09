Il centravanti del Crystal Palace, che ha giocato la sua prima partita da titolare con la Fiorentina, aveva già avuto un percorso complicato prima di arrivare in Italia. In estate, il giocatore si era trovato a un passo dal trasferimento in Serie A, ma il trasferimento non è andato a buon fine dopo le visite mediche. Il Milan aveva interrotto le trattative subito dopo aver visionato i risultati delle analisi mediche.

I tifosi della Fiorentina più attenti al mercato, leggendo domani la formazione del Crystal Palace prima dell’andata dei quarti di finale di Conference League, probabilmente si ricorderanno di lui. Perché Jean-Philippe Mateta, il centravanti titolare delle Eagles, solo due mesi fa è stato al centro di un clamoroso giallo. Doveva sbarcare in Serie A, promesso sposo del Milan, ma è stato rifiutato all’ultimo, nel rush finale delle ore conclusive delle trattative, per non aver superato le visite mediche, per la sorpresa generale del Palace che lo considerava abile e arruolabile, non fosse stato per la sua voglia d’Italia. La prudenza dei rossoneri, a posteriori, è stata più che giustificata: quella contro la Fiorentina per Mateta sarà la prima volta da titolare dal mancato trasferimento al Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, ci avevi visto giusto con Mateta! Con la Fiorentina la prima da titolare, prima un calvario...

Prima pagina Tuttosport: “A 2 milioni da Mateta: nuovo rilancio della Juve con il Palace”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 20 gennaio 2026.

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