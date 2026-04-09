Il Milan si avvicina alla fase decisiva del campionato di Serie A 20252026 con notizie positive per l’allenatore. La squadra si sta preparando per le ultime partite, mentre Allegri si concentra sui prossimi impegni. La squadra ha mostrato segnali di miglioramento nelle ultime uscite, e l’allenatore ha a disposizione più opzioni per le scelte di formazione. La corsa alla zona Champions League resta aperta.

Buone notizie per Massimiliano Allegri e per il Milan in vista del rush finale di Serie A 20252026. Matteo Gabbia ha completato il percorso di recupero e si è regolarmente allenato con il resto della squadra, tornando a disposizione dopo l’operazione per ernia inguinale subita a inizio marzo a Londra. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Milan, buone notizie per Allegri: la probabile formazione per il derby

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