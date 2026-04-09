Milan | ad un passo da Mateta

Durante la finestra di mercato invernale del gennaio 2026, l’AC Milan ha concluso le trattative per l’acquisto di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace, rimanendo a un passo dalla firma. La società rossonera aveva mostrato interesse nei confronti dell’attaccante francese, che si trovava in Inghilterra prima di essere vicino a un trasferimento in Italia. La trattativa si è conclusa senza ulteriori sviluppi prima della chiusura del mercato.

Nell’ultima finestra di mercato invernale del gennaio 2026, l’AC Milan era arrivato a un passo dall’ingaggiare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. L’accordo con il club inglese era stato trovato sulla base di circa 35 milioni di euro, e il centravanti francese sembrava pronto a trasferirsi a Milanello per rinforzare l’attacco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: ad un passo da Mateta Leggi anche: Calciomercato Milan, Mateta ad un passo: pianificate le visite mediche Milan, accelerata improvvisa: Mateta a un passoIl Milan ha impresso una svolta netta al proprio mercato offensivo e si prepara a chiudere per Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace,... MILAN VICINO A JEAN-PHILIPPE MATETA!! CHI È COME GIOCA! Temi più discussi: Il Milan prende il 19enne Andrej Kostic: ecco chi è il Vlahovic montenegrino; Tomori ad un passo dal rinnovo con il Milan: annuncio a breve, i dettagli; Final Four decisa: Juventus, Roma, Sassuolo e Milan si giocheranno lo scudetto; Dal Milan alla Fiorentina, affare ad un passo, ma c’è una condizione. Accordo ad un passo: Tomori verso la firmaL'accordo è sempre più vicino per il difensore inglese: dopo aver ritrovato la Nazionale, l'ex Chelsea è pronto a firmare ... milanlive.it Mercato Milan, doppio regalo ad Allegri: Fullkrug a un passo e il Chelsea offre Disasi, il puntoMILANO - Chiamatelo re Mida Max. Dategli giocatori veri e lui li trasformerà in oro, in elementi in grado di aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati col club. Allegri nella sua lunga ... tuttosport.com #Calciomercato, aggiornamento da Fabrizio Romano su #Gila: “Piace ancora al #Milan, ma bisogna capire se…” #ACMilan #SempreMilan x.com Padovano ne è certo: meriterebbero una statua! L'ex calciatore Michele Padovano ha parlato, a TMW Radio, anche di #Milan: "Quest'anno secondo me Allegri e Tare meriterebbero un statua! Con la squadra che hanno, esser lì dove sono è un miracolo...so - facebook.com facebook