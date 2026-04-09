Migranti morti nel Mediterraneo Vella | Archivio del Dna a stretto contatto con le famiglie

Un funzionario ha suggerito di creare un archivio del Dna per identificare le vittime delle morti in mare legate alle migrazioni nel Mediterraneo. L’idea prevede una banca dati unificata che possa raccogliere e collegare le informazioni provenienti da diverse autorità e dai familiari dei migranti scomparsi. L’obiettivo è facilitare il riconoscimento e il rintracciamento delle persone scomparse in queste vicende.

Per restituire un’identità alle vittime delle migrazioni nel Mediterraneo servirebbe una banca dati unica del Dna, capace di raccogliere e mettere in relazione le informazioni raccolte dalle diverse autorità e dalle famiglie dei migranti scomparsi. È questa la proposta indicata dal procuratore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 morti Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centraleI dati dell'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa confermano che la rotta del Mediterraneo è sempre più letale. Si parla di: Naufragio di Lampedusa, prescrizione confermata per due ufficiali: niente condanne per la morte di 268 migranti; Basta morti in mare: flash mob di studenti (anche di Lampedusa) davanti al Parlamento Europeo.