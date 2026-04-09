Miglior centrocampista della C Ascoli Samuele Damiani sugli allori

Nel cuore del centrocampo dell’Ascoli si trova un giocatore che si distingue per le sue prestazioni. Si tratta di Samuele Damiani, considerato da molti il miglior centrocampista della squadra. Da inizio stagione, ha mostrato continuità e qualità nel ruolo, contribuendo alle dinamiche di gioco e alla fase offensiva e difensiva. La sua presenza si fa notare tra i titolari e nelle partite più importanti.

Nel motore del centrocampo dell’Ascoli, c’è un additivo formidabile. Si chiama Samuele Damiani, giovane regista della formazione di Mister Francesco Tomei che dopo le ottime stagioni precedenti in particolare lo scorso anno con la maglia della Ternana, si sta affermando sempre di più nel panorama calcistico nazionale tanto che molti si chiedono cosa ci faccia ancora in Serie C. Samuele Damiani è diventato in questi mesi uno dei punti di forza dell’Ascoli, una presenza imprescindibile in grado di dettare i tempi delle trame di gioco, cercare le giuste verticalizzazioni, ma anche andare a recuperare palloni in quel centrocampo a due che mette a dura prova i polmoni dei bianconeri in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Miglior centrocampista della C. Ascoli, Samuele Damiani sugli allori Leggi anche: Atalanta, vietato sedersi sugli allori: contro la Cremonese è un esame di maturità Leggi anche: Damiani si riprende il centrocampo. L’Ascoli riabbraccia il suo faro Temi più discussi: Damiani re di marzo: è il migliore del mese nel Girone B; Miglior centrocampista della C. Ascoli, Samuele Damiani sugli allori; Ascoli Calcio, Damiani nominato con merito miglior giocatore del girone B di Serie C per il mese di Marzo; Serie C, gli Mvp del mese di Marzo: Stuckler bomber promozione, Butic si riscopre goleador e Damiani regolarista. Miglior centrocampista della C. Ascoli, Samuele Damiani sugli alloriNel motore del centrocampo dell’Ascoli, c’è un additivo formidabile. Si chiama Samuele Damiani, giovane regista della formazione di Mister Francesco Tomei che dopo le ottime stagioni precedenti in par ... sport.quotidiano.net La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele DamianiDi seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2 : Pozzi (Vis Pesaro): battuto solo su calcio di rigore, per il resto vive un pomeriggio da assoluto protagonista e compie almeno tre ... tuttomercatoweb.com Questo intervento è stato eseguito da Samuele Damiani del CFC che in Toscana sta' facendo un buon lavoro.Bravo Samuele!!! - facebook.com facebook