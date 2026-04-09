Microsoft ha annunciato l'uscita di Julia Liuson, una delle figure chiave del settore tecnologico, dopo aver lavorato nell’azienda per 34 anni. La decisione si inserisce in un periodo di cambiamenti significativi ai livelli più alti dell’azienda, che sta attraversando una fase di ristrutturazione. Liuson ha ricoperto ruoli di rilievo nel corso di questi anni, contribuendo allo sviluppo di progetti importanti.

Il vertice tecnologico di Microsoft sta attraversando una fase di trasformazione radicale con l’uscita di Julia Liuson, figura storica dell’azienda che ha deciso di lasciare il proprio incarico dopo 34 anni di servizio. La notizia arriva in un momento di profondo rimescolamento dei ruoli decisionali all’interno del colosso informatico, segnando un ulteriore tassello in un anno caratterizzato da continui cambiamenti strutturali. Una serie di addii che scuotono le fondamenta aziendali. L’annuncio della partenza di Liuson non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso di rinnovamento iniziato nel corso del 2026. Il primo grande movimento ha colpito la divisione dedicata al gaming, dove si sono registrate le dimissioni del CEO Phil Spencer e della presidente di Xbox, Sarah Bond. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft, terremoto ai vertici: addio alla storica Julia Liuson

Xbox, la rivoluzione ai vertici non cambia i piani: quando esce e cosa aspettarsi dalla nuova console MicrosoftMeno si è analizzato l’andamento schizofrenico di Microsoft nella comunicazione e nella gestione della strategia produttiva e di marketing.

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