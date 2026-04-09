Michel Forst | Ecco perché tuteliamo chi difende l’ambiente

Nei giorni scorsi, Michel Forst, Relatore speciale dell’Onu sui difensori dell’ambiente, è stato in Italia per un incontro con le associazioni A Sud e In Difesa Di. Durante la visita, ha discusso delle sfide che affrontano le persone che si impegnano nella tutela dell’ambiente e delle misure adottate a livello internazionale per proteggerle. La sua presenza ha portato attenzione alle questioni legate alla sicurezza e alla difesa di chi lavora per la salvaguardia delle risorse naturali.

Ambiente Intervista a Michel Forst, Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell’ambiente. Dal 2012 a oggi nel mondo uccisi o fatti sparire almeno 2.253 ecoattivisti Ambiente Intervista a Michel Forst, Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dell’ambiente. Dal 2012 a oggi nel mondo uccisi o fatti sparire almeno 2.253 ecoattivisti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Michel Forst: «Ecco perché tuteliamo chi difende l’ambiente» "I bracconieri non sono cacciatori. Chi ama l’ambiente lo difende, non lo saccheggia"“Quanto accaduto a Pellegrino Parmense è un fatto grave che va chiamato con il suo nome: bracconaggio. Bando ufficio stampa Riuniti, Pasqualone difende la Commissione e chiarisce: "Ecco perché firmo i comunicati"Il commissario del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone, affida a un comunicato stampa la replica all'Ordine dei Giornalisti e ad Assostampa,... Si parla di: Michel Forst: Ecco perché tuteliamo chi difende l’ambiente; C’è una luce di speranza alla fine dei disastri ambientali e climatici.