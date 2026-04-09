Michael Schumacher e la profezia sulla figlia Gina | cosa rivela Corinna

Corinna Schumacher ha condiviso che i cavalli sono stati una terapia per Gina Maria, figlia di Michael Schumacher. La famiglia ha sempre mantenuto riservate le ragioni di questa scelta, senza fornire dettagli specifici. La giovane ha trovato conforto in questa attività, che le ha permesso di affrontare momenti difficili. La notizia ha suscitato interesse tra i sostenitori del campione di F1, che seguono da vicino le vicende personali della famiglia.

I cavalli sono stati una cura per Gina Maria Schumacher, figlia del sette volte campione del mondo di Formula 1. A raccontarlo lei stessa in un documentario prodotto dall'emittente tedesca ZDF e disponibile dal 17 aprile: "Dopo l'incidente di papà, mi sono buttata a capofitto in questa disciplina perché dovevo fare qualcosa. I cavalli sono sempre stati importanti per me. Ma da quella volta non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata in tutto". A motivarla anche la sua famiglia: "Sono grata di poter fare questo, non è una cosa scontata. I miei genitori me ne hanno dato la possibilità. Di conseguenza, è sempre stato importante per me lavorare sodo in questo campo, per farlo al meglio delle mie capacità". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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“Dopo l’incidente di papà dovevo fare qualcosa, i cavalli mi hanno salvata”: la figlia di Michael Schumacher rompe il silenzioQuando la vita ti mette davanti a un trauma, a volte la salvezza arriva da luoghi inaspettati ed esseri speciali.

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Michael Schumacher, la figlia Gina Maria: «Così i cavalli mi hanno aiutata a superare il trauma. Non potrei vivere senza di loro»I cavalli per ricominciare. I cavalli per andare avanti. È stato l'amore per questi animali che ha permesso a Gina Maria di superare il trauma dell'incidente del padre, il ... corriereadriatico.it

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