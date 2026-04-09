Miccolis introduce il congedo mestruale retribuito Azienda di trasporti pugliese

Un'azienda di trasporti pugliese ha annunciato l'introduzione del congedo mestruale retribuito per i propri dipendenti. La decisione è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale e si inserisce in un processo di aggiornamento delle politiche aziendali, che punta a valorizzare il benessere delle persone e a migliorare le condizioni di lavoro. La misura riguarda i dipendenti che necessitano di assentarsi per motivi legati al ciclo mestruale.

Di seguito un comunicato diffuso da Miccolis: Evolvere il modello di trasporto pubblico partendo dal valore delle persone. È questo l’obiettivo di Miccolis S.p.A. Società Benefit che annuncia l’introduzione del congedo mestruale retribuito per tutte le proprie lavoratrici, frutto di un’intesa d’avanguardia siglata con le segreterie di Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL FNA. L’iniziativa, che entra nel vivo in questo mese di aprile, non è solo una misura di welfare, ma una risposta concreta alle esigenze di salute e sicurezza sul lavoro in un settore, quello della mobilità, caratterizzato da ritmi e responsabilità elevati. Un accordo storico con i sindacati che tutela la salute e l’organizzazione del lavoro, posizionando l’azienda pugliese tra i pionieri del welfare inclusivo in Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Miccolis introduce il congedo mestruale retribuito Azienda di trasporti pugliese In Italia il congedo mestruale funziona quasi solo nelle scuoleNelle ultime settimane alcune scuole superiori italiane hanno introdotto il congedo didattico mestruale, cioè la possibilità di restare a casa fino a... Congedo mestruale a scuola: la proposta degli studenti di ArezzoUn congedo mensile fino a due giorni per le studentesse che soffrono di ciclo mestruale doloroso o abbondante.