Mi ha sputato e si è toccato davanti a me Dipendente aggredita interviene il titolare

Una dipendente del Vito Cortese Cafè, situato in piazza Santa Maria Novella a Firenze, è stata vittima di un episodio violento in cui un uomo l’ha sputata e si è toccato davanti a lei. L’intervento del titolare del locale ha portato alla decisione di chiudere i bagni del locale per motivi di sicurezza. L’incidente si è verificato il 9 aprile 2026.

Firenze, 9 aprile 2026 – Nuova aggressione ai danni di una dipendente del Vito Cortese Cafè in piazza Santa Maria Novella, a Firenze, con il titolare costretto a prendere una decisione drastica: chiudere i bagni del locale. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, quando una cliente ha segnalato un problema nei servizi igienici. https:www.lanazione.itfirenzefurto-pasticceria-98c9c58c “Ero al banco quando una cliente mi ha detto che c’era qualcosa che non andava in bagno – racconta la dipendente – mi sono avvicinata e ho visto uscire un uomo straniero, in evidente stato di agitazione. Gli ho detto che non poteva trattenersi lì e che esistono bagni pubblici, ma lui ha iniziato a sputarmi in faccia, si toccava i genitali davanti a me e mi insultava”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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“Mi ha sputato in faccia e si è toccato davanti a me”. Dipendente aggredita, interviene il titolareFirenze, 9 aprile 2026 – Nuova aggressione ai danni di una dipendente del Vito Cortese Cafè in piazza Santa Maria Novella, a Firenze, con il titolare...

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