Durante la menopausa, molte donne riferiscono di avvertire rigidità, dolori articolari, stanchezza e insonnia, spesso accompagnati dalla sensazione di un’infiammazione diffusa. Questi sintomi possono essere più accentuati in presenza di sovrappeso o obesità, condizioni che, secondo recenti studi, potrebbero contribuire a peggiorare il malessere attraverso meccanismi biologici legati alla neuroinfiammazione. La relazione tra obesità e sintomi menopausali sta attirando l’attenzione della comunità scientifica.

R igidità, dolori articolari, stanchezza, insonnia, sensazione di “infiammazione diffusa”: nella donna con sovrappeso o obesità la menopausa può amplificare il dolore attraverso meccanismi biologici spesso sottovalutati. E non è solo una questione di peso. C’è un momento, per molte donne, in cui il corpo sembra cambiare linguaggio. Non si tratta solo delle vampate, del sonno interrotto o del girovita che cambia forma. A volte il cambiamento si manifesta in modo più silenzioso e insieme più invasivo: dolori diffusi, rigidità al risveglio, articolazioni che “tirano”, schiena che si fa sentire di più, muscoli contratti, stanchezza persistente. Molte lo raccontano con una frase semplice: “Mi fa male tutto”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Mi fa male tutto”: il ruolo nascosto di obesità e neuroinfiammazione in menopausa

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