Mezz' ora per tentare di sporcare decenni di onesta militanza politica

Un politico con decenni di esperienza, dall'ingresso nel Parlamento fino alla partecipazione al governo nazionale, si è trovato coinvolto in un procedimento legale dopo aver passato circa trenta minuti a cena con un'altra persona. In quel breve incontro, sono emerse ipotesi che lo collegano a una presunta trama mafiosa, senza che lui avesse conoscenza di alcun collegamento o attività criminale. La vicenda si svolge nel contesto di un'indagine giudiziaria in corso.

Decenni di militanza politica, l'elezione al Parlamento, l'arrivo al governo dell'Italia, poi basta una mezz'ora a cena per vederti infilata in una specie di trama mafiosa di cui non sai nulla. Perché non hai commesso nulla. Ma per certo «giornalismo» è sufficiente. Microfono e telecamere in faccia, «non poteva non sapere». Parliamo di Paola Frassinetti, parlamentare di FdI e sottosegretario all'istruzione, alla ribalta della cronaca per trenta minuti di incontro in un ristorante con un tizio che le voleva parlare a tutti i costi: senza averne il numero di telefono, senza che si fossero mai visti prima, ma solo grazie alla cortesia della segretaria dell'onorevole «se proprio ci tiene ci raggiunga al ristorante». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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