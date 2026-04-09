Meteo | Previsioni per venerdì 10 aprile

Per venerdì 10 aprile, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi a Modena. Nel pomeriggio e in serata potrebbe verificarsi qualche aumento di nuvolosità, ma non sono previste precipitazioni. La giornata si manterrà complessivamente stabile dal punto di vista meteorologico, con poche variazioni nel corso della giornata.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3016m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Meteo | Previsioni per venerdì 3 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

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Previsioni meteo per venerdì 10 aprile. Ancora prevalenza di tempo bello

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