Meteo l’Italia si tinge di giallo | arriva la nube sahariana

Un cambiamento delle condizioni atmosferiche sta portando una nube di polveri sahariane verso l’Italia, interessando le regioni tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Questa perturbazione interrompe il periodo di stabilità che ha caratterizzato le giornate recenti, con l’arrivo di un carico consistente di polveri desertiche che raggiungerà le coste italiane. La situazione interessa diverse aree del paese in questi due giorni.

Un’improvvisa variazione delle correnti atmosferiche sta per interrompere il lungo periodo di stabilità che ha interessato l’Italia, portando un massiccio carico di polveri desertiche verso le nostre coste tra lunedì 13 e martedì 14 aprile. Dopo cinque giorni di sole radioso e temperature primaverili, il passaggio dall’anticiclone subtropicale a una perturbazione carica di sedimenti africani cambierà radicalmente la percezione del clima nei prossimi giorni. Il contrasto termico tra i due versanti marittimi. Mentre l’area occidentale della penisola continua a godere di un clima mite grazie alla presenza dell’anticiclone, con la Sardegna che registra punte di +26°C nelle zone interne e la Toscana che tocca i +25°C, il versante adriatico vive una realtà differente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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