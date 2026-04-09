L’alta pressione che da giorni interessa gran parte dell’Europa mantiene il caldo e il cielo sereno in Toscana. Le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche sono stabili, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Tuttavia, le previsioni indicano un cambiamento climatico a partire dal weekend, quando un’onda di aria più fresca dovrebbe attraversare la regione, modificando le attuali condizioni di tempo.

Firenze, 9 aprile 2026 – L’ alta pressione piuttosto forte che domina l’Europa garantisce un bel tempo anche sulla Toscana, con temperature alte e massime fino a 23-24 gradi sulle pianure dell’interno, 4-5 gradi sopra la media del periodo, valori un po’ più bassi sulla costa (16-18 gradi) perché il mare in questo periodo è più freddo, anche se con valori un po’ superiori alla media del periodo. Lo spiega il Lamma, che fa il punto sulla situazione meteo della regione e sull’evoluzione che ci aspetta nei prossimi giorni. https:www.lanazione.itvideometeo-toscana-il-punto-del-lamma-quanto-durera-vugudunr Cosa ci aspetta. Poche variazioni almeno fino a domenica compresa, secondo il Lamma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo, il caldo e l’alta pressione non lasciano la Toscana. Ma dopo il weekend cambia tutto

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Meteo, sole e caldo sull'Italia: quanto durerà?Alta pressione ancora protagonista con tempo stabile e temperature sopra la norma. Da domenica primi segnali di cambiamento. Le previsioni meteo dell'8-9 aprile ... meteo.it

Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook

#Meteo #Sardegna #9aprile - Cieli poco nuvolosi su tutta la Sardegna, ma con prevalenza di alta pressione. Venti in generale di debole intensità e di provenienza variabile ovunque con mari quasi calmi. Temperature medie comprese tra 12 e 25°C. x.com