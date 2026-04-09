Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per il fine settimana sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 aprile. Si riferiscono a venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, fornendo indicazioni sul tempo previsto per quei giorni. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente e riguardano le condizioni atmosferiche attese nel territorio regionale.

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 aprile. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l'alta pressione insiste. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Allerta Meteo, ALLARME MASSIMO per il Mega-Ciclone. Mappe drammatiche. E sul Burian di fine mese... Temi più discussi: Weekend di Pasqua in arrivo: che tempo farà nel Foggiano; Ultime nubi, poi scoppia la primavera: a Pasqua e Pasquetta sole e punte di 24 gradi; Video Meteo Domani; Previsioni meteo, che tempo farà a Pasquetta (con temperature fino a 25 gradi). Meteo, che tempo farà nel weekend?Meteo, che tempo farà nel weekend? Rispetto a quanto era emerso nei giorni scorsi, infatti, l'anticiclone resisterà più a lungo eriuscirà ... ilsipontino.net Previsioni meteo, primavera in piena esplosione grazie all’anticiclone subtropicale: oltre 25°C al Centro NordL'alta pressione è ancora protagonista in Italia: sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature anomale, da inizio giugno. meteo.it Buongiorno da #ANSA Queste le previsioni meteo per oggi. https://meteo.ansa.it - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #9aprile - Cieli poco nuvolosi su tutta la Sardegna, ma con prevalenza di alta pressione. Venti in generale di debole intensità e di provenienza variabile ovunque con mari quasi calmi. Temperature medie comprese tra 12 e 25°C. x.com