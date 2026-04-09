Meteo | a Catania è piena primavera ma la sorpresa è dietro l' angolo

A Catania il clima si mantiene primaverile con giornate prevalentemente soleggiate e temperature abbastanza miti. L’anticiclone in corso continuerà a favorire condizioni di bel tempo sulla Sicilia, con nessuna perturbazione prevista nei prossimi giorni. La settimana si concluderà con atmosfera stabile e poche variazioni nelle condizioni meteorologiche, che resteranno soleggiate e serene. Non si segnalano temporali né precipitazioni significative nella regione.