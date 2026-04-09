Messina taglia il debito | piano per risparmiare 737mila euro

Il Comune di Messina ha approvato un piano di ristrutturazione del debito residuo, relativo ai mutui con Cassa Depositi e Prestiti, con una delibera adottata l’8 aprile 2026. L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre le spese e ottenere un risparmio di circa 737mila euro. La decisione rientra in un’operazione di gestione finanziaria volta a ottimizzare le risorse dell’ente locale.

L’amministrazione straordinaria di Messina ha approvato l’8 aprile 2026 la delibera n. 273, un provvedimento che punta a ristrutturare il debito residuo derivante dai mutui con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., i cui ammortamenti erano partiti il 1° gennaio 2026. Attraverso questa manovra tecnica, il Commissario straordinario Piero Mattei mira a ottimizzare le condizioni finanziarie dell’ente, garantendo la sostenibilità dei conti nel lungo periodo. Un piano tecnico per liberare risorse amministrative. La decisione di procedere con la rinegoziazione non è frutto di una scelta improvvisata, ma scaturisce da un’accurata valutazione condotta dall’Area Finanziaria dell’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina taglia il debito: piano per risparmiare 737mila euro Il piano Ue: più debito comune per un super euroBruxelles – La Commissione Europea ha rilanciato il dibattito sul futuro dell'eurozona presentando un’analisi approfondita sulla possibilità di... Messina: Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023. Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città.Messina ha compiuto un’inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del... Messina, approvata la rinegoziazione dei mutui per alleggerire il debito dell’EnteCon la delibera n. 273 dell’8 aprile 2026, adottata dal Commissario straordinario del comune di Messina, dott. Piero Mattei, con i poteri della Giunta, è stata approvata la rinegoziazione del debito r ... strettoweb.com Messina, tensione in Consiglio comunale: scontro sui debiti fuori bilancio, urla in aula e seduta rinviataClima teso e momenti di forte scontro nel Consiglio comunale di Messina, dove la discussione sui debiti fuori bilancio ha creato polemica. Protagonista del confronto il consigliere del Pd, Felice Cala ... strettoweb.com