Messico un operaio è rimasto intrappolato in una miniera di Sinaloa per due settimane | il video dei soccorsi

Un operaio è stato estratto dopo essere rimasto intrappolato in una miniera nella regione di Sinaloa, in Messico, per due settimane. Venerdì è stato diffuso un video che mostra le operazioni di soccorso in corso, con tecnici e volontari impegnati nelle procedure di salvataggio. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale e delle autorità, che hanno coordinato le operazioni di recupero.

L'operaio Francisco Zapata Nàjera è stato soccorso dopo due settimane in una miniera di Sinaloa, in Messico. Il minatore era rimasto intrappolato in un tunnel allagato dopo il crollo di un terrapieno nella miniera nella quale lavorava. 🔗 Leggi su Fanpage.it Il ladro rimasto intrappolato nel caveau di una banca: 9 ore per liberarloEddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Leggi anche: C'è un uomo intrappolato nel caveau di una banca. E ci è rimasto per tutta la notte Temi più discussi: La rivoluzione cubana di fronte al momento più pericoloso della sua storia; Il Diavolo Veste Prada 2: Streep e Hathaway iniziano il tour mondiale; Arriva Instagram Plus per vedere le story in segreto; La Bosnia ‘accusa’ l’Italia prima dello spareggio per il Mondiale: Una spia mandata al nostro allenamento. Video. Messico: minatore salvato vivo dopo 14 giorni intrappolato sottoterraVideo. Dopo 14 giorni intrappolato in una miniera d'oro e d'argento allagata, un operaio è stato estratto vivo, mentre altri due sono morti. it.euronews.com Messico: minatore salvato vivo dopo 14 giorni intrappolato sottoterraMessico: minatore salvato vivo dopo 14 giorni intrappolato sottoterra Dopo 14 giorni intrappolato in una miniera d'oro e d'argento allagata, un operaio è stato estratto vivo, mentre altri due sono mor ... msn.com L’Iran insiste: "In Messico o niente Mondiali". L’Italia può essere ripescata, cosa dice il regolamento #mondiali #iran #usa #italia #ripescaggio x.com Ciao, sto pensando ad un viaggio in Messico ad agosto. Siccome non amiamo i tour, pensavo di fare una settimana in un villaggio in Yucatan da cui partire per tutte le escursioni possibili e poi mi piacerebbe fare un'altra settimana per i fatti nostri. Consigli Se - facebook.com facebook