Messico nuovo Ministro Esteri | sfida all’ONU e nuovi assi con Cuba

Il Senato messicano ha confermato Roberto Velasco come nuovo ministro degli Esteri con 81 voti favorevoli e 30 contrari. La nomina arriva in un momento in cui il paese si prepara a confrontarsi con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e a rafforzare i legami con Cuba, segnando un possibile cambio di rotta nella politica estera nazionale.

Il Senato messicano ha confermato la carica di Roberto Velasco come nuovo ministro degli Esteri, approvando la sua nomina con un voto di 81 favorevoli e 30 contrari. Il passaggio di consegne avviene in seguito alle dimissioni di Juan Ramón de la Fuente avvenute pochi giorni fa. Durante l’audizione parlamentare, il nuovo vertice della diplomazia ha delineato i pilastri dell’azione internazionale del Paese. Tra le priorità emerse figurano la protezione dei cittadini messicani residenti all’estero e il rafforzamento delle relazioni strategiche con i partner dell’Unione Europea e del Nord America. Divergenze diplomatiche sul dossier delle sparizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messico, nuovo Ministro Esteri: sfida all’ONU e nuovi assi con Cuba Leggi anche: Il ministro degli esteri rivendica: contatti con Lavrov durante i summit Ue Ungheria-Russia: il ministro degli Esteri confessa rapporti con Lavrov durante le riunioni UeLe tensioni politiche, soprattutto in vista delle elezioni parlamentari in Ungheria, continuano ad aumentare. Temi più discussi: Messico, Velasco nominato ministro degli Esteri; Messico, si dimette il ministro degli Esteri De la Fuente; Sigonella, di nuovo; Lingua e integrazione: il nuovo numero del Messaggero di sant’Antonio per l’estero - Aise.it. Messico, Velasco nominato ministro degli EsteriIl Senato messicano ha ratificato, con 81 voti favorevoli e 30 contrari, la nomina di Roberto Velasco a nuovo ministro degli Esteri, dopo le dimissioni, alcuni giorni fa, di Juan Ramón de la Fuente. ( ... ansa.it Messico: ministro degli Esteri lascia per motivi di salute, presidente nomina il vice VelascoJuan Ramon de la Fuente ha rassegnato le dimissioni da ministro degli Esteri del Messico, per motivi di salute. Lo ha confermato la ... agenzianova.com Il ministro degli Esteri alla Camera dopo la notizia del danneggiamento di un veicolo del contingente italiano Unifil in Libano - facebook.com facebook Vigliaccheria spacciata per diplomazia Questo ministro degli esteri e' un insulto alla nostra dignita' e al sacrificio dei militari italiani. #Tajani_Vattene x.com