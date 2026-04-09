Merz non vogliamo la divisione della Nato mantenere il sangue freddo

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di un paese membro ha dichiarato che non desidera alcuna divisione all’interno della NATO, sottolineando che l’Alleanza Atlantica rappresenta una garanzia di sicurezza per il paese. Ha aggiunto che è importante mantenere la calma e la fermezza in un momento di tensione crescente tra gli alleati. La posizione è stata ribadita durante una conferenza stampa, in cui si è sottolineato il valore dell’unità tra gli Stati membri.

"Noi non vogliamo, io non voglio alcuna divisione della Nato. La Nato è garante della nostra sicurezza. Noi dobbiamo mantenere il sangue freddo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, in uno statement fuori programma in cancelleria. Merz ha definito la crisi nel Golfo è "uno stress test per le relazioni transatlantiche ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

merz non vogliamo la divisione della nato mantenere il sangue freddo
© Lanazione.it - Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo

Segretario Generale della NATO a Washington: Mark Rutte dovrà convincere Trump a mantenere l’alleanzaLa situazione è tesa e Mark Rutte, Segretario Generale della NATO, è incaricato di un compito spinoso: convincere Donald Trump a riconsiderare il suo...

Unicredit alle porte di Commerzbank. Merz: “Vogliamo l’indipendenza della nostra banca, ma la risposta sta a lei”“Unicredit è tenuta a fare un’offerta di acquisizione, avendo superato la soglia del 30%.

Argomenti più discussi: Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo; La Germania militarizzata di Merz col monito di Weimar.

merz non vogliamo laMerz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo(ANSA) - BERLINO, 09 APR - Noi non vogliamo, io non voglio alcuna divisione della Nato. La Nato è garante della nostra sicurezza. Noi dobbiamo mantenere il sangue freddo. Lo ha detto il cancelliere ... altoadige.it

merz non vogliamo laMerz guarda già oltre la Nato, più soldati per il dopo TrumpBerlino si esercita al disimpegno americano, ma l’organizzazione è ancora indietro. La Bundeswehr schiererà 4.800 soldati in Lituania entro fine 2027 a scopo deterrente ... editorialedomani.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.