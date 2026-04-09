Merz non vogliamo la divisione della Nato mantenere il sangue freddo

Un rappresentante di un paese membro ha dichiarato che non desidera alcuna divisione all’interno della NATO, sottolineando che l’Alleanza Atlantica rappresenta una garanzia di sicurezza per il paese. Ha aggiunto che è importante mantenere la calma e la fermezza in un momento di tensione crescente tra gli alleati. La posizione è stata ribadita durante una conferenza stampa, in cui si è sottolineato il valore dell’unità tra gli Stati membri.

"Noi non vogliamo, io non voglio alcuna divisione della Nato. La Nato è garante della nostra sicurezza. Noi dobbiamo mantenere il sangue freddo". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino, in uno statement fuori programma in cancelleria. Merz ha definito la crisi nel Golfo è "uno stress test per le relazioni transatlantiche ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo Segretario Generale della NATO a Washington: Mark Rutte dovrà convincere Trump a mantenere l’alleanzaLa situazione è tesa e Mark Rutte, Segretario Generale della NATO, è incaricato di un compito spinoso: convincere Donald Trump a riconsiderare il suo... Unicredit alle porte di Commerzbank. Merz: “Vogliamo l’indipendenza della nostra banca, ma la risposta sta a lei”“Unicredit è tenuta a fare un’offerta di acquisizione, avendo superato la soglia del 30%. Argomenti più discussi: Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo; La Germania militarizzata di Merz col monito di Weimar. Merz, non vogliamo la divisione della Nato, mantenere il sangue freddo(ANSA) - BERLINO, 09 APR - Noi non vogliamo, io non voglio alcuna divisione della Nato. La Nato è garante della nostra sicurezza. Noi dobbiamo mantenere il sangue freddo. Lo ha detto il cancelliere ... altoadige.it Merz guarda già oltre la Nato, più soldati per il dopo TrumpBerlino si esercita al disimpegno americano, ma l’organizzazione è ancora indietro. La Bundeswehr schiererà 4.800 soldati in Lituania entro fine 2027 a scopo deterrente ... editorialedomani.it Merz frena sull’ipotesi di rientro dei siriani: in Germania il dibattito si sposta su lavoro, integrazione e conseguenze economiche reali Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha corretto il tiro dopo le critiche arrivate da economisti e dal suo stesso partito, la CDU. I - facebook.com facebook Dichiarazione congiunta del Presidente Macron, del Presidente del Consiglio Meloni, del Cancelliere Merz, del Primo Ministro Starmer, del Primo Ministro Carney, del Presidente Dan, il Primo Ministro incaricato Frederiksen, del Primo Ministro Jetten, del Prim x.com