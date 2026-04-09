Mercogliano scarichi illeciti | imprenditore denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri, durante controlli ambientali condotti dal Nucleo Forestale, hanno denunciato un imprenditore a Mercogliano. Sono stati verificati scarichi di reflui urbani e acque di dilavamento che avvenivano senza l’uso della rete fognaria. I controlli hanno constatato anche la presenza di inquinamento del suolo legato a questi scarichi illegali. L’intervento si inserisce in un’operazione di verifica sul rispetto delle norme ambientali.

Controlli ambientali del Nucleo Forestale: reflui urbani e acque di dilavamento scaricati senza fognatura, accertato l’inquinamento del suolo. I controlli contro i reati ambientali. Nell’ambito di mirati controlli per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà un imprenditore 37enne di Mercogliano. L’uomo è ritenuto responsabile di scarico illecito di reflui urbani e acque di dilavamento, reati che hanno determinato un impatto diretto sull’ambiente circostante. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino Gestione irregolare degli scarichi dell’officina. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mercogliano, scarichi illeciti: imprenditore denunciato dai Carabinieri Leggi anche: Scarichi illeciti e rischio ambientale: intervento dei carabinieri, denunciato imprenditore agricolo Scarichi illeciti nel Sarno: denunciato un imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i...