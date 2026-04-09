Il mercato del Milan si concentra sulla possibile partenza di Fofana durante la prossima sessione estiva. È stata fissata una valutazione di mercato oltre la quale il club sarebbe disposto a cederlo, qualora arrivasse un’offerta soddisfacente. La società sembra pronta a lasciar partire il giocatore se le condizioni economiche saranno favorevoli, con l’obiettivo di finanziare gli interventi di rafforzamento richiesti dalla dirigenza.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan, Fofana possibile sacrificio estivo: fissata la valutazione, oltre questa cifra può partire

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