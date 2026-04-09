Meno arrabbiati più stressati e poco appagati | ecco come stanno i lavoratori italiani

Nel 2025, uno studio condotto da una società americana specializzata nell’analisi del lavoro ha rilevato cambiamenti nelle emozioni dei lavoratori italiani. Secondo il report annuale, si registra una diminuzione della rabbia, mentre aumentano stress e insoddisfazione. I dati si basano su un’indagine che ha coinvolto un ampio campione di dipendenti nel nostro paese, fornendo un quadro aggiornato sulle loro sensazioni e percezioni rispetto all’ambiente lavorativo.

Sono stati diffusi i risultati raccolti nel corso del 2025 dallo State of the Global Workplace, autorevole report annuale sull’esperienza dei dipendenti pubblicato da Gallup, multinazionale americana di analisi e consulenza, che monitora lo stato del lavoro nel mondo. Ad allarmare molto nell’edizione 2026 è il calo del coinvolgimento dei dipendenti a livello globale, che è sceso al 20% nel 2025, registrando il livello più basso dal 2020, con una perdita di produttività stimata in 10 trilioni di dollari per l’economia mondiale. Ma come si sono sentiti o cosa hanno pensato il giorno prima dell’indagine i lavoratori dipendenti italiani? Ecco i risultati delle loro risposte. 🔗 Leggi su Open.online

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