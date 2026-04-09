A Pescara si è verificato un caso di meningite fulminante che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni. L’Asl locale ha dichiarato che la palestra frequentata dal giovane non presenta focolai attivi e ha sottolineato che i due contagi rilevati non devono generare allarmismi. Gli esperti hanno confermato che la situazione non richiede misure straordinarie. La palestra, frequentata dal minore, è stata difesa dall’ente sanitario per la sua condotta.

In Abruzzo sale la preoccupazione per l’allarme meningite scoppiato negli scorsi giorni. A Pescara in particolare sono stati segnalati due casi ravvicinati, con la Asl che ha invitato la popolazione a non cedere al panico. Una donna di 51 anni è morta per una forma fulminante della patologia, mentre un 15enne è stato ricoverato ed è ora fuori pericolo. Le autorità sanitarie hanno precisato che i due episodi “non sono correlati” e che non esiste alcuna emergenza epidemiologica. Nel dettaglio, l’Asl ha rassicurato sulle condizioni della palestra Audacia frequentata dal minore, parlando di comportamento “corretto e tempestivo”. Meningite a Pescara, due casi ma "non collegati": cosa dice la Asl "Evitare allarmismi" sulla palestra di Pescara Pregliasco: "Eventi sporadici, nessuna epidemia" Come si trasmette la meningite 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Meningite fulminante a Pescara, Asl difende la palestra Audacia frequentata dal 15enne: "Piena correttezza"

La palestra frequentata dal 15enne colpito dalla meningite travolta da "Ingiustificati allarmismi" social: parlano Asl e titolareIl tam tam su social media e Whatsapp sta creando un “ingiustificato allarmismo” sulla questione meningite.

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Secondo le prime informazioni, la coppia era già coinvolta in un processo per omicidio colposo in relazione alla morte di un altro figlio, avvenuta lo scorso anno pochi giorni dopo la nascita, a causa di una meningite fulminante e di una infezione polmonare pr - facebook.com facebook