Meningite fulminante a Pescara Asl difende la palestra Audacia frequentata dal 15enne | Piena correttezza

Da virgilio.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescara si è verificato un caso di meningite fulminante che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni. L’Asl locale ha dichiarato che la palestra frequentata dal giovane non presenta focolai attivi e ha sottolineato che i due contagi rilevati non devono generare allarmismi. Gli esperti hanno confermato che la situazione non richiede misure straordinarie. La palestra, frequentata dal minore, è stata difesa dall’ente sanitario per la sua condotta.

In Abruzzo sale la preoccupazione per l’allarme meningite scoppiato negli scorsi giorni. A Pescara in particolare sono stati segnalati due casi ravvicinati, con la Asl che ha invitato la popolazione a non cedere al panico. Una donna di 51 anni è morta per una forma fulminante della patologia, mentre un 15enne è stato ricoverato ed è ora fuori pericolo. Le autorità sanitarie hanno precisato che i due episodi “non sono correlati” e che non esiste alcuna emergenza epidemiologica. Nel dettaglio, l’Asl ha rassicurato sulle condizioni della palestra Audacia frequentata dal minore, parlando di comportamento “corretto e tempestivo”. Meningite a Pescara, due casi ma "non collegati": cosa dice la Asl "Evitare allarmismi" sulla palestra di Pescara Pregliasco: "Eventi sporadici, nessuna epidemia" Come si trasmette la meningite 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Meningite fulminante a Pescara, Asl difende la palestra Audacia frequentata dal 15enne: "Piena correttezza"

La palestra frequentata dal 15enne colpito dalla meningite travolta da "Ingiustificati allarmismi" social: parlano Asl e titolareIl tam tam su social media e Whatsapp sta creando un “ingiustificato allarmismo” sulla questione meningite.

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