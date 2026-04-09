Meloni sul referendum | Andiamo avanti perché un Sì ti conferma ma un No ti riaccende – Il video

Il 9 aprile 2026, un rappresentante politico ha dichiarato che si continuerà a lavorare con impegno e umiltà per l’Italia, sottolineando che il risultato di un prossimo referendum rappresenta un segnale da considerare e non da ignorare. Ha spiegato che un voto favorevole conferma le scelte fatte, mentre un voto contrario riaccende l’attenzione su determinati temi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Vogliamo continuare a costruire questa Italia con abnegazione, determinazione, e con umiltà, perché il voto del referendum contiene anche un segnale che non intendiamo ignorare, ma piuttosto utilizzare in positivo. Perché, colleghi, un “sì” ti conferma, ma un “no” ti riaccende. Ti impone di fermarti a riflettere, di rimettere tutto in discussione. E alla fine di quella riflessione, se sei una persona abituata a guadagnarsi le cose sul campo, capisci una cosa semplice e potentissima: che il rifiuto non è la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova spinta". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni sul referendum: Andiamo avanti perché un Sì ti conferma ma un No ti riaccende(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Vogliamo continuare a costruire questa Italia con abnegazione, determinazione, e con umiltà, perché il voto del...

Per Meloni la sconfitta al referendum “va utilizzata in positivo”. E lancia lo slogan “filosofico”: “Un sì ti conferma, ma un no ti riaccende”Per Giorgia Meloni, intervenuta in Aula alla Camera per una informativa sull’azione di governo, la sconfitta referendaria va usata “in positivo“.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Meloni: Andiamo avanti, no a dimissioni e rimpasti. Trump? Sappiamo dire di no; Meloni sul voto anticipato: Andiamo avanti senza rimpasti. Trump? Quando non siamo d'accordo lo diciamo; Governo: Meloni, andiamo avanti, continuiamo a fare lavoro per bene nazione.

Meloni sul referendum: Andiamo avanti perché un Sì ti conferma ma un No ti riaccendeVogliamo continuare a costruire questa Italia con abnegazione, determinazione, e con umiltà, perché il voto del referendum contiene anche un segnale che non intendiamo ignorare, ma piuttosto utilizza ... ilgiornale.it

Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it

L'attacco di Meloni alle opposizioni in Aula: 'Testardamente unitari con Usa e Europa' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/meloni-alla-camera-solo-insulti-e-demagogia.-ne-dimissioni-ne-rimpasto.-opposizioni-allattacco_d45e4691-f1ed- - facebook.com facebook

Meloni non si ferma, ecco il piano a un anno dal voto Meloni accelera su casa e lavoro, il ceto medio può attendere x.com