Meloni sfida la mafia | controllo interno anche su Fratelli d’Italia

Durante un intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha chiesto alla commissione parlamentare antimafia di verificare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno delle forze politiche, includendo anche il suo partito. La richiesta è arrivata dopo che si è discusso di controlli interni e delle misure di prevenzione contro le infiltrazioni mafiose. La premier ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questo tema.

Durante l’informativa tenutasi presso la Camera, Meloni ha rivolto un appello diretto alla commissione parlamentare antimafia affinché si concentri sulle infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno delle formazioni politiche, estendendo il raggio d’azione anche a Fratelli d’Italia. La premier ha ribadito la volontà di creare meccanismi di difesa interna contro tali tentativi, respingendo con fermezza qualsiasi utilizzo strumentale del tema a fini di propaganda o critiche basate su lezioni esterne, rivendicando al contempo il proprio impegno personale nella lotta alla mafia iniziato il 19 luglio 1992. La costruzione di anticorpi istituzionali contro i rischi politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sfida la mafia: controllo interno anche su Fratelli d’Italia Sondaggi negativi per Fratelli d’Italia, nuova sfida per Giorgia MeloniA pochi giorni dalla consultazione referendaria, il quadro politico italiano torna al centro dell’attenzione con una nuova fotografia degli... Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in calo e scende anche la fiducia in Meloni Temi più discussi: Selfie di Meloni col pentito del clan senese, le opposizioni all'attacco; Meloni e il selfie con il pentito: Io contro la mafia in modo cristallino e duraturo. I pm: ipotesi fotomontaggio; Meloni e la sfida della stabilità: il governo? Va avanti; Mafia a Milano, su Meloni e governo solo macchina del fango. Meloni, le parole chiave del discorso: Fatti, rimpasto, elezioni anticipate, mafiaGiorgia Meloni dice che non c’è bisogno di ripartenza perché il governo non si è mai fermato. E la parola chiave, ripetuta decine di volte ... ilmessaggero.it Meloni: Niente dimissioni o rimpasto. Le frecciate a Schlein e la sfida all'opposizione su merito e politicaL'informativa della premier in Parlamento. Si tratta del primo discorso alle Camere dopo il referendum sulla giustizia ... today.it Da Meloni "un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida, ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontenteremo. Se non - facebook.com facebook Conte a Meloni: 'Pronti alla sfida progressista, abbiamo più proposte condivise' #ANSA x.com