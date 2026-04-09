Meloni | Se applicati dazi su transiti a Hormuz ci saranno conseguenze economiche imponderabili – Il video

Il primo ministro ha dichiarato che l’applicazione di dazi sui transiti nello stretto di Hormuz potrebbe provocare conseguenze economiche imprevedibili. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato la necessità di ripristinare completamente la libertà di circolazione nella regione, evidenziando le possibili ripercussioni di misure restrittive sui flussi commerciali. La questione riguarda le implicazioni di eventuali decisioni protezionistiche e il loro impatto sulla stabilità economica internazionale.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Serve il "pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione come invece sembra accaduto nelle ultime ore: rimane uno dei punti più critici in fase di attuazione dell'accordo perché se l'Iran dovesse ottenere la facoltà di applicare extradazi ai transiti nello stretto questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche imponderabili", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Meloni, con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabiliServe il "pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione come... Tump minaccia la Nato: “Se non ci aiuta nello Stretto di Hormuz, ci saranno conseguenze negative”“Se la Nato non contribuirà a difendere lo Stretto di Hormuz, potrebbe delinearsi un futuro “molto negativo”. Meloni: Se applicati dazi su transiti a Hormuz ci saranno conseguenze economiche imponderabili(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Serve il pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a ... quotidiano.net IRAN, MELONI: STRETTO DI HORMUZ CRUCIALE, NO A EXTRA-DAZI SU TRANSITIRoma, 9 apr – Se l’Iran dovesse riuscire a ottenere la facoltà di applicare extra-dazi ai transiti nello Stretto, questo potrebbe portare a conseguenze economiche e di orientamento dei flussi commerc ... 9colonne.it