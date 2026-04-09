Meloni | Sarebbe facile andare a elezioni ora ma siamo persone responsabili e governeremo per 5 anni – Il video

Il premier ha dichiarato che, sebbene sarebbe stato più semplice convocare subito nuove elezioni, preferisce assumersi la responsabilità di governare per l’intero mandato di cinque anni. Durante un intervento pubblico, ha aggiunto che, per quanto riguarda le dimissioni, riconosce che potrebbe essere stato più strategicamente conveniente agire diversamente, ma ha ribadito l’impegno a portare avanti il proprio incarico senza ricorrere a elezioni anticipate.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Quanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla divisione delle forze di opposizione, e nella peggiore delle ipotesi lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno. Cioè esattamente lo scenario che l’opposizione teme di più, tanto che definisce questo governo un “pericolo per l’Umanità” ma non ne invoca le dimissioni. Posizione bizzarra, di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa sull'azione del Governo. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo.

Meloni al vertice Italia-Africa cita Giovanni Paolo II: “Tutti siamo responsabili di tutti” (testo e video integrale)L’intervento di apertura del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al secondo Vertice Italia-Africa che si è svolto ad Addis Abeba venerdì 13...

Meloni: Sarebbe facile andare a elezioni ora ma siamo persone responsabili e governeremo per 5 anni

Temi più discussi: GIORGIA MELONI: RICOMINCIO DA DUE; Meloni verso un repulisti bis?; Delmastro, Cazzullo: Meloni avrebbe dovuto allontanarlo prima; Meloni e lo spettro elezioni anticipate: ipotesi rimpasto dopo lo choc referendum?.

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Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilmessaggero.it

L'attacco di Meloni alle opposizioni in Aula: 'Testardamente unitari con Usa e Europa' #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/meloni-alla-camera-solo-insulti-e-demagogia.-ne-dimissioni-ne-rimpasto.-opposizioni-allattacco_d45e4691-f1ed- - facebook.com facebook

Meloni non si ferma, ecco il piano a un anno dal voto Meloni accelera su casa e lavoro, il ceto medio può attendere x.com