Meloni riceve gli eroi di Milano Cortina | sport e orgoglio nazionale

A Palazzo Chigi, la premier ha incontrato una delegazione di atleti olimpici e paralimpici legati ai Giochi di Milano Cortina. La visita è durata circa trenta minuti e ha visto la presenza di medagliati che hanno rappresentato l’Italia nelle competizioni internazionali. L’incontro ha coinvolto i rappresentanti dello sport nazionale e si è concentrato sulla gratitudine per i risultati ottenuti e sul supporto alle future iniziative sportive.

A Palazzo Chigi, la delegazione di medagliati olimpici e paralimpici legata ai Giochi di Milano Cortina è stata ricevuta dalla premier Giorgia Meloni per un incontro di circa trenta minuti. Durante il colloquio, la massima carica del governo ha stretto la mano a ogni singolo atleta presente, trasmettendo loro parole di incoraggiamento affinché proseguano il proprio percorso nelle sfide sportive e personali. Il riconoscimento istituzionale alle eccellenze dello sport. L’incontro ha protagonisti volti noti del agonistico, tra cui Goggia, che ha sottolineato come sia stato gratificante ritrovare la premier dopo i suoi precedenti appuntamenti durante le competizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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