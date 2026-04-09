Meloni punta tutto sul vittimismo | Dalle opposizioni solo insulti e demagogia

Durante una sessione di discussione parlamentare, la presidente del Consiglio ha accusato le opposizioni di rispondere con insulti e demagogia, sottolineando come, nell’arco della mattinata, siano mancati interventi sostanziali. La sua dichiarazione si concentra sul presunto atteggiamento delle forze di minoranza, mentre le parole pronunciate sono state rivolte a difendere le linee politiche del governo senza entrare nel merito di proposte concrete.

Di un’intera mattinata di discussione resta ben poco. E di quel che dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per rilanciare l’azione del suo governo resta ancora meno. Tanto che l’unico punto che resta impresso è l’inizio del suo discorso al Senato, dopo la mattinata di dibattito alla Camera, nel quale non fa altro che lamentarsi degli insulti ricevuti. Meloni, insomma, la butta sul vittimismo. Escludendo dimissioni e rimpasti di governo, la presidente del Consiglio se la prende con l’opposizione, colpevole – nel suo racconto – di aver solo insultato e di non aver proposto nulla di concreto. Non che la stessa Meloni l’abbia fatto, verrebbe da dire, se non per annunciare misure indefinite sul lavoro povero e sul piano casa, peraltro in ritardo di anni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Meloni punta tutto sul vittimismo: “Dalle opposizioni solo insulti e demagogia” Meloni alle camere sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. Poi l’affondo: “Dalle opposizioni solo insulti e demagogia”L’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle camere è arrivata in un contesto internazionale segnato dalla crisi in Medio... Dimissioni Santanchè, Meloni verso la revoca e sfiducia dalle opposizioniIl Governo Meloni continua a perdere pezzi, e potrebbe presto perderne anche degli altri: dopo le dimissioni di Andrea Delmastro Delle Vedove... Temi più discussi: Meloni finita nel pantano pensa alla legge elettorale; Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo; Nomine nel caos: alta tensione Meloni-Crosetto; Meloni aveva avvisato Piantedosi, Salvini punta il Viminale: Se c’è il rimpasto è mio. Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. E sul governo: Palate di fango su di me, io non scappoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle ultime settimane. thesocialpost.it Meloni dice che nel governo è tutto okE anzi, ha detto che «un sì ti conferma, ma un no ti riaccende», riferendosi alla sconfitta al referendum sulla giustizia ... ilpost.it Meloni oggi in aula è già in campagna elettorale: niente rimpasti e nicchia su Trump. Il discorso elettorale in vista del 2027: dopo la sconfitta sulla giustizia, punta su economia e bollette. @salvini_giacomo x.com Esperia. . La "redazione unica" di cui parla Giorgia Meloni potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di una certa propaganda. C'è tutto un sottobosco social, con collegamenti diretti e indiretti a partiti e redazioni giornalistiche, che è un ingranaggio fondament - facebook.com facebook