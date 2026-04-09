Alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio ha tenuto un’informativa sulla crisi internazionale in Medio Oriente, riferendo sulla tregua tra Stati Uniti e Iran, descritta come ancora fragile. Durante il suo intervento, sono stati registrati applausi bipartisan da parte dei deputati presenti. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai dettagli del discorso o alle reazioni successive.

Alla Camera dei deputati, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha svolto un’informativa sulla crisi internazionale legata al Medio Oriente, nel quadro di una tregua tra Stati Uniti e Iran indicata come ancora fragile. Nel suo intervento, la premier ha affrontato anche i possibili riflessi economici, il ruolo dell’Italia in Europa e alcune questioni politiche interne. L’informativa è stata l’occasione per ribadire la linea del governo sul piano diplomatico e per rispondere alle critiche delle opposizioni, con riferimenti anche a temi come il referendum sulla giustizia e le polemiche su presunte infiltrazioni criminali nella politica. Crisi in Medio Oriente: Meloni e il rischio di escalation. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Meloni parla alla Camera e scatta l’applauso bipartisan: cosa è successo

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Innovazione e Cybersicurezza: alla Camera intesa bipartisan sui Centri di Competenza(Adnkronos) – Presso la Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa "Competence Center.

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Meloni alla Camera: No a dimissioni o elezioni anticipate, avanti fino alle fineQuanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla ... lapresse.it

In corso l'informativa alla Camera della Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni, che tocca temi di politica interna e esteri. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale, Meloni parla di una "storica occasione persa perché la riforma della Giustizia resta una - facebook.com facebook

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