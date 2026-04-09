Meloni oggi il discorso alle camere La premier vara la fase-due | smarcamento da Trump e Netanyahu

Oggi la premier si è rivolta alle camere, portando avanti un discorso molto articolato che ha durato circa quarantacinque minuti. È stato il suo intervento più esteso fino ad oggi, con alcune leggere modifiche apportate negli ultimi momenti prima della sua conclusione. Durante il discorso, ha annunciato un distacco da alcune posizioni di alleati internazionali, aprendo una nuova fase politica.

Un intervento lunghissimo, il più corposo di sempre. Quarantacinque minuti di fila, salvo limature dell’ultimo minuto. Giorgia Meloni interverrà oggi in Parlamento per fare il punto sull’azione di governo da qui a fine legislatura. Un’informativa che arriva dopo la debacle elettorale, anche per mettere a tacere le voci di una crisi all’orizzonte, di rimpasti chirurgici o di rimpastoni che porterebbero dritti a un Meloni bis. La premier sarà alle 9 alla Camera e alle 13 al Senato per illustrare la “fase due” che ha davanti, mostrando plasticamente la volontà di restare in sella, pur ammettendo, già dalle prime righe del suo intervento, che la sconfitta sulla riforma della giustizia è stata chiara, inconfutabile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni, oggi il discorso alle camere. La premier vara la fase-due: smarcamento da Trump e Netanyahu Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendumLa presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo. Leggi anche: Alla «fase due» di Meloni sta stretto il modello Trump Trump a Meloni: Lo posso dire È una bellissima donna. E una politica di grande successo Temi più discussi: Meloni prepara le misure per l'emergenza energia (e il confronto con i partiti); Crisi Iran?energia, Meloni domani in Aula: appello all’unità e scenari per consumi e smart working; Meloni in Qatar per incontro con Al Thani, poi gli Emirati arabi uniti; Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare. Meloni prepara le misure per l’emergenza energia (e il confronto con i partiti)L’assillo per la crisi energetica che morde in uno scenario geopolitico sempre più incerto (vedi Donald Trump), il discorso da chiudere in vista dell’informativa in Parlamento di giovedì e sullo sfond ... roma.corriere.it La Giornata Parlamentare. Meloni prepara un’informativa alle Camere o un discorso alla Nazione?Meloni prepara il suo intervento alle Camere e rassicura sull’energia C’è attenzione ma nessuna emergenza. Da Palazzo Chigi si cerca di abbassare la tensione sulla crisi energetica generata dal confli ... key4biz.it Nell'intervista al Gr Rai Zelensky ha poi parlato con toni lusinghieri della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "E' una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina. Oggi bisogna s - facebook.com facebook #ottoemezzo L'attacco di Massimo Giannini a Trump e Netanyahu e una stoccata alla premier Meloni sul suo rapporto con USA e Israele x.com