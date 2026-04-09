Meloni | Non scappo dalle responsabilità sono abituata a metterci la faccia – Il video

Il video diffuso oggi mostra il presidente del consiglio che si rivolge ai giornalisti durante una conferenza stampa. Nel discorso, afferma di essere abituata a affrontare le proprie responsabilità e di non temere di metterci la faccia. Durante il suo intervento, si esibisce in un commento che include un'affermazione sui propri difetti, sottolineando di averne moltissimi, tranne uno. La conferenza si è svolta a Roma nel primo pomeriggio.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E permettetemi di aggiungere, colleghi, che io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a scappare. Non scappo da missioni sconsigliabili per ragioni di sicurezza, non scappo davanti ai problemi, non scappo di fronte alle mie responsabilità. Sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'informativa alla Camera sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online

Conte a Meloni: Dice di metterci la faccia ma non mette capacità e l'Italia sta in braghe di tela – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto, ha un grande futuro...

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Temi più discussi: Lo slalom gigante di Meloni tra Iran, Trump, conti e alleati; Conte all'attacco di Meloni sul caso Delmastro: Smettila di scappare e vieni in Parlamento; Provenzano: Su Sigonella operazione cosmetica, serve un rifiuto chiaro e definitivo; Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo.

Meloni: Non scappo dalle responsabilità, sono abituata a metterci la faccia(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 E permettetemi di aggiungere, colleghi, che io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a ... quotidiano.net

Meloni in Parlamento sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. Applauso bipartisan per i militari Unifil. E sul governo: Palate di fango verso dio me, io ...Una mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si prepara a uno dei passaggi più delicati degli ultimi giorni. thesocialpost.it

Sulla lotta alla mafia non accettiamo lezioni. A parlare sono i fatti, l’impegno e la storia del Presidente Meloni. - facebook.com facebook

Meloni ha mentito ancora: in Aula ha detto che da 3 anni la priorità del governo è rafforzare il potere d’acquisto dei cittadini e alleggerire il carico fiscale ma, secondo gli ultimi dati Istat, la pressione fiscale è aumentata al 51,4% nel 4° trimestre 2025 e il potere x.com