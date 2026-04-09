Il discorso della leader politica si concentra su diversi temi, tra cui la necessità di un rimpasto di governo e la possibilità di elezioni anticipate. Ha sottolineato che non c’è bisogno di una ripartenza, poiché il governo non si è mai fermato, e ha ripetuto più volte la parola “fatti” come punto centrale del suo intervento. Inoltre, ha menzionato la presenza della mafia come elemento che influenza la situazione politica e sociale.

Giorgia Meloni dice che “non c’è bisogno di ripartenza perché il governo non si è mai fermato”. E la parola chiave, ripetuta decine di volte dalla premier a Montecitorio, è ”lavoro”. “Dobbiamo lavorare di più è meglio”, “abbiamo fatto tanto lavoro e continueremo a lavorare”, “il lavoro fatto è soddisfacente ma ne serve ancora e di più”. Pragmatismo e impegno rinnovato e non “demagogia” e “impegni roboanti”. Il vocabolario Meloni della Fase Due, che lei considera di continuità con il “lavoro” già svolto, si riassume in una serie di parole che vanno dal “fare squadra”, invito rivolto alle opposizioni che però ha spesso attaccato nel suo discorso dicendo anche che Schlein diffonde “falsità” quando parla di economia, ai “dati veri” (quelli che dimostrano che il Paese sta migliorando”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni, le parole chiave del discorso: "Fatti", "rimpasto", "elezioni anticipate", "mafia"

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