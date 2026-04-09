Meloni in Parlamento la premier frena su rimpasto ed elezioni anticipate | Il Governo c’è non ci dimetteremo - VIDEO
Durante un intervento alle Camere, la premier ha dichiarato che il Governo rimarrà in carica e che non ci saranno dimissioni. Ha precisato che non sono necessarie nuove linee programmatiche e ha sottolineato che al momento non sono previste elezioni anticipate. La leader ha anche affermato che il Governo c’è e continuerà a lavorare senza modifiche nella composizione attuale.
Durante l’informativa alle Camere, Meloni ha ribadito: “non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo” e ha chiarito che l’obiettivo dell’esecutivo resta quello di governare fino alla fine del mandato:“Governeremo per cinque anni come ci sia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura.
Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it
Meloni in Parlamento, la diretta. Né rimpasto nè dimissioni. Io non scappo, ci metto la facciaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net
Sarebbero bastate queste poche parole per rispondere all’informativa di Giorgia Meloni in aula. Ancora “diremo”, “faremo”…all’Italia serve un governo competente. ORA. - facebook.com facebook
Meloni attacca le opposizioni: «Vi sfido» e blinda il governo x.com