Meloni in Parlamento la premier frena su rimpasto ed elezioni anticipate | Il Governo c’è non ci dimetteremo - VIDEO

Durante un intervento alle Camere, la premier ha dichiarato che il Governo rimarrà in carica e che non ci saranno dimissioni. Ha precisato che non sono necessarie nuove linee programmatiche e ha sottolineato che al momento non sono previste elezioni anticipate. La leader ha anche affermato che il Governo c’è e continuerà a lavorare senza modifiche nella composizione attuale.